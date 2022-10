Rolex, Ilary Blasi umilia Totti nel centro di Roma: un video ferocissimo

Francesco Fredella 05 ottobre 2022 a

Davanti a un negozio di Rolex, in pieno centro a Roma. Ilary Blasi pubblica una storia su Instagram che in poco tempo diventa virale. Tutto fa pensare ad un riferimento con quello che è accaduto qualche settimana fa quando Francesco Totti l’ha accusata di aver portato via la collezione di orologi. Ma non c’è ancora prova. La Blasi tagga pure Totti e la Manzini, che fa la sua parodia a Striscia la notizia.

Ma la rottura, clamorosa, tra i due è avvenuta qualche mese fa. Con una nota (non congiunta) all'Ansa hanno annunciato ufficialmente la separazione. Adesso, tutto si è spostato in tribunale, tra carte bollate e avvocati. Lei vorrebbe 37 mila euro al mese (spese di mantenimento, oltre ai 7 mila euro per i figli), lui propone solo 7 mila euro. Insomma, i due ex non hanno trovato un accordo e dovrà decidere un giudice sul da farsi.

Intanto, nessuno dei diretti interessati parla. Silenzio assoluto. Totti, qualche settimana fa, aveva rilasciato un'intervista al Corriere della sera: un vero e proprio scoop. Lei, invece, ha preferito la strada del silenzio. E le nuove Ig stories, che la ritraggono in giro per Roma, davanti ad un negozio che vende Rolex buttano benzina sul fuoco.