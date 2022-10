Totti, sfregio a Ilary Blasi: "Proprio nel locale dove le chiese la mano..."

04 ottobre 2022 a

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più: i due sono stati avvistati e fotografati davanti al ristorante “L'isola del pescatore” di Santa Severa, lo stesso locale in cui - come ricorda il Messaggero - l'ex calciatore "aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo". È qui che si è svolta la festa a sorpresa per i 46 anni di Totti. E, oltre a parenti e amici, era presente anche Noemi. Le foto della coppia sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Diva e Donna.

Nelle foto si vedono i due che entrano nel ristorante mano nella mano, salutando i fotografi. Lui ha una benda nera sulla testa, necessaria forse a garantire l'effetto sorpresa. Ad aspettarli ci sarebbero stati gli amici di Francesco e i suoi tre figli. Durante la cena di pesce, ci sarebbero state tante risate e lui e Noemi sarebbero apparsi più rilassati e sorridenti che mai.

A colpire è il fatto che per il compleanno sia stato scelto un ristorante molto importante per la storia d'amore tra Totti e la Blasi: "Era il 2005, sapevo che Francesco e Ilary si frequentavano da tempo, ma di matrimonio ancora non si parlava - ha raccontato il proprietario Stefano al Messaggero -. Ho pensato che fosse giunto il momento di offrire al Capitano l'occasione giusta per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Quella sera di febbraio quando la coppia arrivò il locale era al buio e Ilary, molto contrariata, voleva andarsene. Poi all'improvviso la sala, riservata solo a loro, si è illuminata. Avevamo apparecchiato il tavolo più bello e con mio fratello Marco gli abbiamo servito due coppe di champagne e portato un mazzo di rose rosse. Fu in quella sera indimenticabile che al termine della cena Ilary disse il suo primo sì al futuro marito".