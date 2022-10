Ilary Blasi minacciata da Fabrizio Corona: "Scatenerò l'inferno"

03 ottobre 2022 a

Sulla separazione dell'anno, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si è buttato a capofitto anche Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi. D'altronde, come poteva non farlo? Soprattutto se tra Corona e l'ex coppia non scorre buon sangue. L'ex fotografo, infatti, sostiene da settimane di avere delle rivelazioni scottanti sulla separazione della coppia più chiacchierata del momento, e ha tutta l'intenzione di volerle mostrare al pubblico. Dopo gli anticipi - più che altro indizi sparsi senza un filo logico - degli ultimi giorni sul suo profilo Instagram, da cui è stato bannato e cancellato a seguito di alcune, probabili, segnalazioni, la sua promessa di scoop sbarca adesso su Telegram, dove conta più di 12 mila iscritti.

"Racconteremo tutto quello che non si può sapere". Così ha annunciato in un video, e poi, rivolgendosi proprio a Blasi, ha aggiunto: "E allora ora, cara mia 'caciottara', visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati. Perché adesso scateno l'inferno". Una minaccia, dunque, diretta proprio alla conduttrice e che ha tutto l'aspetto di essere una vera e propria vendetta. Il motivo? Un bluff da parte di Corona risalente a 13 anni fa, alla vigilia del matrimonio tra Totti e Blasi, riguardo un presunto tradimento di Totti con Flavia Vento. Ma adesso Corona si riferisce allo scontro avuto in diretta con Blasi nel 2018 durante una puntata del Grande Fratello Vip, quando lui era ospite e Blasi, a condurre, approfittò del suo ruolo per silenziare il microfono dell'ex paparazzo. La rivincita, insomma, è ormai alle porte. Non resta che attendere i prossimi passi di Corona per capire quali potrebbero essere le reazioni della coppia, che al momento non hanno parlato.