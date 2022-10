Chiara Ferragni così a letto con Fedez: "Cosa devi ricordarti", foto-scandalo

06 ottobre 2022 a

a

a

“Ricordati che sei una mamma” è diventato il nuovo “ricordati che devi morire” di troisiana memoria. Ormai da tempo Chiara Ferragni riceve commenti del genere sotto alle foto più provocanti e spinte che pubblica sul suo profilo di Instagram. Stavolta a scatenare qualche utente che non condivide il modo di fare dell’imprenditrice digitale sono stati un video in cui indossa una gonna molto corta e una foto a cena a Parigi in cui indossava una giacca aperta, senza reggiseno.

Anche se ormai la Ferragni ci ha fatto il callo a commenti come “ricordati che sei una mamma” o “sei troppo poco vestita”, stavolta ha deciso di rispondere in modo diretto e sincero tra i commenti al suo post: “Che problema hanno certe persone con le minigonne e i sexy look? Sono una donna che indossa ciò che vuole”. Quindi niente o nessuno le farà cambiare modo di essere o di agire, come è giusto che sia: la Ferragni continuerà a indossare - o non indossare - quello che le pare, con buona pace dei bacchettoni e dei critici.

Chiara Ferragni, brand e business: La lezione recepita da un team di imprenditori milanesi

E chissà se il suo ultimissimo post non sia proprio una provocazione nei confronti di chi vuole sempre polemizzare. La Ferragni ha infatti deciso di alzare al massimo la temperatura dei social: ha pubblicato un scatto “artistico” e ad alto tasso erotico con Fedez.