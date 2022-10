Heidi Klum "sfida" la figlia Leni in intimo: entrambe con il pizzo... pazzesche

11 ottobre 2022 a

Tale madre, tale figlia. Heidi e Leni Klum quasi si sfidano a suon di bellezza e sensualità. Ne è testimone l'ultima campagna pubblicitaria che le vede posare - insieme, una accanto all'altra - in lingerie. La top model tedesca e la figlia hanno dato un'anteprima sui social del loro nuovo servizio fotografico per Intimissimi, che le vede per la prima volta unite in veste di modelle. Negli scatti, realizzati a Los Angeles, le due Klum potrebbero essere scambiate tranquillamente per sorelle. Invece Leni, 18 anni compiuti a marzo, è la primogenita di Heidi, 49 anni, nata dalla relazione con Flavio Briatore. Grazie alle orme della madre, la giovane Klum si è fatta velocemente strada nella moda, divenendo protagonista di diverse pubblicità (tra cui About You e Superga), e insieme hanno posato per Vogue Germany.

Nonostante le somiglianze, è chiaro che le due donne di casa Klum hanno trovato il modo di differenziarsi. Oltre all'inevitabile divario generazionale, a renderle diverse è anche il colore di capelli: se la mamma è rimasta fedele ai colpi di sole che sfoggia da anni, la figlia ha preferito diventare castana da qualche tempo a questa parte. Lo sguardo profondo e sensuale e la silhouette impeccabile, però, sono gli stessi: Heidi e Leni sono destinate a far parlare ancora a lungo di loro nel mondo della moda.

"Insieme a Intimissimi, celebriamo le donne, l’amore tra una madre e una figlia, e quanto bella e sicura di sé possa farti sentire la lingerie”. Così ha scritto Heidi sui social. Un messaggio splendido, di accettazione e supporto al femminile, come splendide sono loro. In alcuni scatti mamma e figlia posano con un intimo in pizzo coordinato, entrambe in total black, mentre in altri si vede Heidi indossare intimo nero con dettagli in pizzo chiaro e Leni, a contrasto, un completo beige. Belle, complici e sicure di sé.