Emma, "il mio seno...". Giornalista esagerata, dramma piccante

Piccoli imprevisti per Emma Louise Jones. La 31enne, giornalista sportiva della BBC, si trova a dover fare i conti con un seno prosperoso. Una peculiarità che la mette spesso in difficoltà. Come da lei raccontato, infatti, ogni volta che scende dalla macchina il suo davanzale suona il clacson. Storia confermata da John Fox, collega della ragazza.

È lui a raccontare un episodio che l'ha vista protagonista, ossia quando Emma ha fatto tardi al lavoro. I giornalisti in redazione, prima che lei entrasse, hanno sentito un rumore di clacson insistente. "Si ragazzi, scusatemi... - ha risposto una volta arrivata - la colpa è del mio seno che ha spinto contro il clacson e succede ogni volta che scendo dall'auto". E ancora: "Inizialmente questa cosa mi spaventava a morte!".

Non può dire lo stesso il collega: "Ogni mattina sentivamo 'beep!' E sapevamo che Emma era appena arrivata". Insomma, il fisico prosperoso e mozzafiato a volte causa problemi. E quello del seno non è l'unico. Qualche settimana fa la Jones è stata costretta a prendere provvedimenti dopo aver ricevuto una sfilza di critiche. In diversi non hanno apprezzato la sua scelta di andare in onda con un vestito attillato che le risaltasse le sue forme.