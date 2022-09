Ballando con le stelle, "le tue tet***e": Selvaggia Lucarelli, caos in studio

20 settembre 2022 a

Giampiero Mughini sarà a Ballando con le stelle il prossimo 8 ottobre e quindi si troverà davanti alla “nemica” Selvaggia Lucarelli. A sganciare la bomba è stato Giuseppe Candela, che su Dagospia ha invitato Milly Carlucci a “rafforzare la sicurezza” e gli altri a “preparare i pop corn”, perché lo spettacolo dovrebbe essere assicurato con quei due a pochi metri di distanza.

Il caso risale al 2021, quando la Lucarelli aveva risposo alle critiche di Mughini, ovviamente tramite i suoi amati social: “Uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano era sterco, che non ha passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”. Un anno e mezzo più tardi Mughini è stato condannato per diffamazione: la pena è stata convertita in una multa da 500 euro e in un risarcimento di 2mila euro, oltre al pagamento delle spese legali.

Le parole che a Mughini sono costate la condanna erano le seguenti: “Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue tette sul web e dintorni. Nella storia del mondo le tette sono state importantissime epperò la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa”.