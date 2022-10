Martha Stewart, l'81enne cucina in topless: il video sconvolgente

18 ottobre 2022 a

a

a

Un grembiule e nulla più. Questa l'idea di Martha Stewart, conduttrice televisiva di note trasmissioni americane, per sponsorizzare il caffè Green Mountain. La donna, 81 anni compiuti, ha pubblicato un video su Instagram in cui si mostra letteralmente senza veli. Il filmato diffuso a settembre è diventato virale negli ultimi giorni. Qui la Stewart pubblicizza così il prodotto: "Mi sto solo godendo il sapore naturale della spezia di zucca di Green Mountain Coffee Roasters, e nient'altro".

Sanna Marin e le amiche, spuntano bacio e topless. Video del party, le nuove foto | Guarda

E ancora: "Guarda solo questo... questa bellezza naturale. No, non io. My Green Mountain Coffee Roasters Pumpkin Spice caffè. È fatto con aromi naturali, ciò significa che hanno eliminato l'artificiale e non hanno lasciato altro che bontà", ha concluso con tanto di sorriso malizioso. Inutile dire che il filmato ha sorpreso i suoi tanti ammiratori, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi.

Ilary Blasi, schiaffo pesante a Totti: la foto senza veli, oltre la censura | Guarda



"Hai rotto l'internet Martha", ironizza un utente mentre un altro le rivolge la domanda che in tanti vorrebbero farle: "Qual è il segreto di essere così a 80 anni?". Nonostante il topless sia una novità, la conduttrice non è nuova a scatti al naturale sui social. Settimane fa la Stewart aveva pubblicato un video senza trucco, facendo impazzire i tantissimi fan.