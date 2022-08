Ilary Blasi, la foto senza veli che fa impazzire tutti: schiaffone a Totti

29 agosto 2022 a

Ilary Blasi, al centro delle cronache rosa dopo l'addio con Francesco Totti, questa estate si è scatenata sui social. L'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha mandato in visibilio i suoi follower. La conduttrice de l'Isola dei famosi, infatti, ha postato una foto in cui si mostra come mamma l'ha fatta eccetto per un micro slip nero. Sempre in forma anche se visibilmente dimagrita, la Blasi è in topless con le braccia incrociate sul seno per sfuggire alla censura di Instagram. A corredare lo scatto in bianco e nero, la scritta: "Goodbye summer" (arrivederci estate, ndr)

Inutile dire che questa foto della Blasi ha fatto il pieno di cuoricini e commenti, scatenando i fan. Tra essi c'è chi ha promosso la scelta di pubblicare l'immagine in topless come l'attrice Laura Chiatti che l’ha definita "una visione". Chi ha semplicemente commentato: "Che bel buongiorno che meraviglia, ma questa foto è da infarto". E ancora: "Regina di Roma"; "Che meraviglia di donna". Ma c'è stato anche chi non ha risparmiato a Ilary una frecciatina o una critica: "Deve fare rabbia a chi?", si è domandato maliziosamente qualcuno. "Ilary magna un po' però...", ha sentenziato un altro. "Direi che stai soffrendo molto per la separazione".