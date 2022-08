Sanna Marin, le amiche, il bacio e il topless: video al party, scene "non appropriate"

24 agosto 2022 a

a

a

Nel caso dei video privati di Sanna Marin emergono nuovi imbarazzanti dettagli. La premier finlandese è sì risultata negativa al test anti-droga a cui si è sottoposta volontariamente per allontanare le accuse degli oppositori politici, ma resta un grosso problema di immagine: nella sua casa, al di là di balletti sexy e clima effervescente, c'era anche qualche amica un po' troppo su di giri.

Sanna Marin beccata così al party privato: video rubato, sospetto drammatico | Guarda



Nella residenza di Helsinki della Marin, al party privato (in un weekend, sottolineano gli avversari, di piena operatività di governo), c'erano anche due amiche influencer che hanno avuto la bella idea di farsi scattare una foto in topless, mentre si baciano. Maglietta alzata, seno esposto e coperto da un allusivo cartello "Finland". E la stessa leader che ha contribuito a portare la Finlandia nella Nato, generando una ulteriore crisi internazionale, non può che riconoscere che "in effetti l'immagine non è appropriata".

Sanna Marin, nuovo video: effusioni spinte. "Con tre uomini nel club privé" | Guarda



"Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme - è la ricostruzione della premier finlandese -, ma per il resto non è successo nulla di straordinario durante l'incontro. La festa avrebbe avuto luogo subito dopo il festival musicale Ruisrock a cui la Marin ha partecipato in pantaloncini corti. Troppo, secondo i più severi censori. Secondo i media finlandesi, le due donne ospiti della premier si sono fotografate nei bagni del piano inferiore, quelli appunto degli invitati.