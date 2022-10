Michelle Hunziker, schiaffo di Tomaso: "A che donna scrive"

Francesco Fredella 25 ottobre 2022 a

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati ad essere protagonisti, negli ultimi giorni, del gossip. I due, che negli scorsi mesi hanno ufficializzato la rottura, sono stati paparazzati dal settimanale Chi. Di nuovo insieme, ma stavolta soltanto per il bene della figlia. Insomma, sembra che il ritorno di fiamma non ci sia affatto. Adesso, però, spunta una nuova indiscrezione: sembra che l'imprenditore, ex della Hunziker, abbia scritto a una di Uomini e donne. A parlarne, è Amedeo Venza sulla sua pagina Instagram. Ma, ovviamente, non ci sono conferme da parte del diretto interessato. "Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”, dice.

E, adesso, una domanda sembra diffondersi in Rete: a chi avrebbe scritto l'ex della Hunziker? Non dimentichiamo un dettaglio: Venza è molto legato a Pamela Barretta, ex volto del programma del pomeriggio di Canale 5. Potrebbe essere lei? Mistero. Per adesso. Intanto, la Hunziker - che diventerà nonna per la prima volta - condivide un post su Instagram in cui dice: “Io che leggo i giornali in questi giorni”. Tutto da pensare alla copertina di Chi, dove c'è ancora lei insieme al suo ex.