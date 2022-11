Chiara Ferragni seminuda? "Copriti, cafona": finisce malissimo

07 novembre 2022 a

Nel mirino ci finisce Chiara Ferragni, sempre più "spinta" sui suoi profili social. Su Instagram, infatti, la moglie di Fedez si è mostrata ancora in intimo, insomma foto e video da bollino rosso.

Ma qualcuno ha avuto da eccepire. E così, ecco che ha scritto in risposta al post: "Copriti, maleducata". Peccato che la Ferragni, in questo caso, abbia deciso di rispondere per le rime al malcapitato: "Uno viene a insultarmi sulla mia pagine e sarei io la maleducata?".

Ma non è finita, successivamente l'influencer ha postato con uno screen il commento del tizio nelle sue stories e di suo pugno ha aggiunto: "Questi sono i commenti ogni volta che posto qualcosa un pelino più sexy e che mi fanno venire voglia di andare in giro nuda", ha aggiunto maliziosa e con un sorriso. Per inciso, non è la prima volta in cui la Ferragni risponde a commenti di utenti che non le fanno troppo piacere...