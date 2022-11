Chiara Ferragni, alla cena di famiglia così: cosa spunta sotto la camicia

01 novembre 2022 a

a

a

Chiara Ferragni continua a stupire i suoi follower. A lasciare tutti a bocca aperta questa volta è stata la scelta dell'abbigliamento per il compleanno di sua mamma, la signora Marina. Per l'occasione, infatti, l'imprenditrice digitale ha scelto un top semplice ma al tempo stesso trasparente, indossato senza reggiseno. Un top che lasciava intravedere le sue forme.

Dunque, scendendo nei dettagli, alla cena di famiglia organizzata per festeggiare la madre, la Ferragni ha optato per un look casual: jeans, top bianco trasparente e camicia oversize. I suoi seguaci, poi, si sono affrettati a sottolineare un dettaglio piuttosto evidente: Chiara ha scelto di non mettere il reggiseno. Tra l'altro, mentre per la cena al ristorante ha scelto di indossare il top bianco, a casa invece si è scattata delle foto con addosso solo la camicia oversize.

Come al solito non mancano i commenti negativi degli utenti. Ma si leggono anche messaggi positivi: "Sei sempre bellissima, qualsiasi cosa tu scelga di indossare", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Ogni giorno più bella e luminosa". I Ferragnez ieri hanno stupito tutti anche per via dei loro costumi di Halloween: Chiara, Fedez, Leone e Vittoria per l'occasione si sono trasformati nella Toy Story family.