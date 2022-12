Wanda Nara questa volta esagera: zoom sul seno, foto da censura

Francesco Fredella 16 dicembre 2022 a

Troppo. Stavolta Wanda Nara sembra aver esagerato. Il reggiseno è troppo provocante e la foto diventa quasi hot. Cosa direbbe Mauro Icardi, suo marito? Perché, a quanto pare, i due sono tornati insieme. Quel loro amore, negli ultimi tempi, è come le montagne russe: up & down, su e giù per arrivare alla fine ad un punto di non ritorno. Negli ultimi tempi la coppia ha dovuto superare un vero e proprio terremoto mediatico fatto di retroscena, spesso inutili, picconate. Poi sono arrivati i loro post sui social e il caso è diventato ancora più grosso. Adesso, invece, si parla di un ritorno di fiamma, senza dimenticare che lui - di recente - avrebbe licenziato la Nara dal ruolo di procuratrice sportiva.

Ma Wanda è Wanda. Riesce sempre a rimettersi in gioco con il suo unico appeal, che diventa anche sexy quando pubblica foto in intimo su Instagram. Wanda, che ha partecipato anche a Ballando con le stelle, non rilascia interviste. Silenzio assoluto. Tombale. Non parla con i giornalisti e si rifugia in un religioso silenzio che, però, rende tutto ancora più intrigante.

La vedremo in televisione? No, per adesso. Infatti, la Nara non accetta proposta di alcun tipo: lei è sempre, da tempo, lontana dai riflettori mediatici. Adesso è abbastanza presa dal calcio e dagli affari legati al suo lavoro di procuratrice. Il resto lo vedremo e capiremo nel corso dei prossimi mesi quando, forse, lei e Maurito diranno qualcosa in più sulla loro storia d'amore. Abbastanza complessa, convulsa.