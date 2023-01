Diletta Leotta, il padel col fidanzato? Vestita così

16 gennaio 2023 a

a

a

Sembra proseguire a gonfie vele la relazione tra Diletta Leotta e Loris Karius. Dopo aver passato le vacanze di Natale in Sicilia e poi qualche giorno in montagna, la coppia ha condiviso alcuni scatti sui social n cui giocano a padel di domenica. I due sono apparsi complici e molto sorridenti. Inoltre non è sfuggito l’outfit della Leotta, sempre super sexy con una tutina aderente floreale.

Belli, innamorati e sportivi: così li ha descritti TgCom24, che ha puntato l’attenzione sulla “mise decisamente sensuale” scelta dalla conduttrice sportiva per giocare a padel con il suo compagno. “Una tutina floreale aderente - si legge - che mette in risalto il suo fisico tonico e perfetto e cerca di contenere il suo décolleté strabordante. Lui più easy in t-shirt oversize e pantaloncini. I due giocano tra risate e divertimento e riprendono i siparietti più esilaranti come quando Diletta manca una pallina muovendo a vuoto la sua pala in aria”.

Follia-Ostigard: nudo in campo per Diletta Leotta. E lei... | Guarda

Da quando la loro relazione è diventata pubblica, la conduttrice sportiva e il portiere del Newcastle non hanno fatto nulla per nascondersi, sui social così come in pubblico. Anzi, stanno praticamente bruciando le tappe, con Karius che ha già conosciuto la famiglia della Leotta. Finite le feste, riescono a ritagliarsi comunque il tempo per stare insieme, nonostante gli impegni lavorativi li divida (lei vive a Milano, lui in Inghilterra).