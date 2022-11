Diletta Leotta? Follia-Ostigard: nudo in campo. E lei...

06 novembre 2022 a

Mentre Diletta Leotta era in campo per commentare la partita su Dazn c'è stata una "invasione osè". Un vero e proprio spogliarello sotto lo sguardo sorpreso e divertito della giornalista. "Si è fatto tutto il campo nudo solo con mutande e ciabatte...", ha commentato Diletta Leotta in diretta tv, affiancata da Massimo Ambrosini e Dario Marcolin. Il tutto è accaduto al termine del match Atalanta-Napoli, quando il difensore azzurro Ostigard ha salutato i tifosi sotto la curva del Settore Ospiti del Gewiss Stadium.

Ostigard , che è difensore del Napoli ha praticamente donato ai tifosi tutti i suoi vestiti rimanendo in campo completamente nudo sfidando la fredda e umida serata di Bergamo, solo con le mutande e un paio di ciabatte con tanto di calzino bianco. Quindi si è fatto mezzo campo correndo e passando proprio dietro le telecamere di Dazn con Diletta Leotta, tra lo sorpreso e l'imbarazzato, e rientrando infine senza vestiti nello spogliatoio. Ovviamente il difensore azzurro è stato immortalato e filmato anche dai tanti tifosi presenti allo stadio.

E le immagini, manco a dirlo, hanno fatto il giro dei social e sono diventati virali con centinaia di condivisioni e di commenti divertiti degli utenti e dei tifosi.