Diletta Leotta, la nuova fiamma? "La sciagura del calcio europeo"

Diletta Leotta sembra che abbia dimenticato del tutto Giacomo Cavalli, sportivo ruspante. Bello come il sole. Si tratta per adesso di un'indiscrezione riportata anche da Fanpage, meglio usare il condizionale in questo caso. Per la Leotta, insomma, la frequentazione con Giacomo sarebbe arrivata al capolinea. Tra i due, come fanno sapere gli esperti di gossip, ci sarebbero stati vari tira e molla e voci. Addirittura, qualcuno scrive: "Pare che Diletta Leotta abbia già trovato con chi consolarsi, seppure non si possa parlare di una vera e propria relazione". Sarà vero? Si tratterebbe di un famoso calciatore straniero.

Poi, in tutta la vicenda, s'inserisce la spifferata di Gente. Secondo il noto settimanale Diletta Leotta e il portiere Loris Karius avrebbero iniziato a seguirsi su Instagram. Il magazine parla di un fil rouge che lega i due e che al momento è difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore".

Cosa significhino esattamente queste parole non è dato sapere. Come specifica Gente, in ogni caso, si dice anche che in questo stesso periodo Diletta Leotta sia molto impegnata a studiare per migliorare la sua conoscenza della lingua inglese. Potrebbe dunque essere che questo studio matto e disperatissimo le serva proprio per comunicare meglio con la sua nuova presunta fiamma? Oppure si tratta solamente di un capacità che la Leotta vuole sviluppare per avere chance di lavorare all’estero?

Ma chi è Loris Karius? Si tratta di un portiere tedesco, classe 1993, che sul web è diventato celebre per le sue clamorose gaffe nella finale di Champions League 2018 quando con la maglia del Liverpool regalò due gol su tre al Real Madrid. Oggi potrebbe essere al centro di un nuovo gossip.