Aurora Ramazzotti, "almeno durante la gravidanza...": lo sfogo doloroso

"Uno pensa che almeno durante la gravidanza la gente sia disincentivata a tritarti i maroni e invece no, neanche lì sei libera di esprimerti": uno sfogo amaro quello a cui si è lasciata andare Aurora Ramazzotti sulle sue storie Instagram. "Adesso la frase più gettonata è 'che pal**, sembra che sei incinta solo tu'. Ma cosa vuol dire? Non ha senso questa frase, ribeccatevi”, ha continuato la figlia di Eros e Michelle Hunziker. La giovane è in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza.

Lo sfogo è arrivato dopo il commento di un utente sempre su Instagram. “Non sei l’unica a fare figli. Forza non esagerare”, le hanno scritto. E lei non ha esitato a replicare, dapprima in modo ironico, “Accidenti ero convinta di sì”, poi con una polemica comprensibile. L'influencer, insomma, ha perso la pazienza: "È diventato un problema del nostro secolo per tutti, il fatto che comunicare non è più così lineare, non sei più sicuro di quello che dici, che poi dopo venga riportato in maniera fedele, questa è una cosa alienante e spaesante a mio avviso, e porta anche a compromettere il modo in cui una persona si sente di comunicare le cose”.

“Perché mi devo sentire sbagliata nel comunicare una cosa che sto vivendo? - ha continuato la Ramazzotti -. Era una riflessione così perché è da tanto che taccio, ogni tanto mi piace dire le cose”. L’influencer, dopo aver fatto sapere di aver dormito solo due ore, ha affermato: “Vorrei specificare che il boomer per me è proprio un modo di essere, uno stato d’animo, è un tipo di profilo da prendere con le pinze, quel tipo di persona che non ha capito bene come funzionano i social, e che li utilizza per sfogare le sue personali infelicità e frustrazioni, è cattivo e infelice. Poi ci sono persone nate in quel periodo storico che invece sono adorabili e capiscono”.