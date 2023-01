Aurora Ramazzotti sbrocca: "Mi stai dando della scappata di casa?"

17 gennaio 2023 a

Aurora Ramazzotti sta per entrare nell'ottavo mese di gravidanza e la pancia che cresce a vista d'occhio comincia a pesare. "Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano 'madre che porta i bambini a lezioni di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino da starbucks e a pilates'", scrive con la sua solita ironia la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram dove si mostra in ascensore con un look non esattamente elegante, ma di sicuro molto comodo. "Questi leggins Nike sono comodissimi e la panza ringrazia", continua Aurora, facendo vedere i pantaloni sportivi che indossa in questa fase finale della gravidanza dove comincia a farsi sentire il peso e la stanchezza.

Inutile dire che i fan e i follower che seguono Aurora Ramazzotti sui social si sono scatenati: "Noi mamme che portiamo i figli a calcio non siamo tutte vestite come delle scappate di casa...". "Mi stai dando della scappata di casa?", ha risposto lei con altrettanta ironia, "ok...".

Aurora avrà presto il suo primo bambino insieme al compagno Goffredo Cerza. Recentemente ha confessato di essere pronta ad affrontare con lui una vita nuova anche se teme un pochino il momento del parto.