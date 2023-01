Melissa Satta, flirt impensabile? Con chi l'hanno beccata

21 gennaio 2023 a

Tam tam su Melissa Satta e Steven Zhang: i due hanno una relazione? L'indiscrezione parte da alcuni indizi social: un selfie di coppia in discoteca e qualche cuoricino e commento su Instagram. Secondo Dagospia, si tratta di "qualcosa di più di un'amicizia, un legame affettuoso che va anche al di là del tifo". Dalla showgirl e dal presidente dell'Inter, non arrivano né conferme né smentite.

Di sicuro c'è che a dicembre la Satta e Zhang hanno trascorso una serata nello stesso locale di Miami e il presidente dell'Inter aveva postato un selfie con l'ex velina. Inoltre, dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Milan per la finale di Supercoppa, lei - che è milanista - ha scritto sotto un post di Zhang: "Complimenti". Tanto basta per scatenare il gossip.

Melissa Satta del resto ha raccontato che ha chiuso la relazione con l'imprenditore Mattia Rivetti a ottobre e che si sta godendo le amicizie e ovviamente suo figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng, con il quale è stata sposata fino al 2020.

Di Steven Zhang, si sa poco o nulla. Nato a Nanchino, in Cina, il 21 dicembre del 1991, si è trasferito negli Stati Uniti a 15 anni per studiare e poi si è laureato in Economia. Suo padre, Zhang Jindong, è proprietario del Suning Holdings Group che dal 2016 ha acquistato le quote di maggioranza dell’Inter, di cui Steven è presidente dal 2018. Secondo Forbes il suo patrimonio personale sarebbe di 7,5 miliardi di dollari.