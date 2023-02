Elisabetta Canalis-Brian Perri, è finita in disgrazia? Indizi pesanti

22 febbraio 2023 a

Fine corsa per la coppia composta da Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri? Lei 44 anni, lui chirurgo staunitense di 55 anni, si sono conosciuti nel 2012 nel corso di una festa di Halloween per poi sposarsi nel 2014. Dopo nove anni di nozze e una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015, la loro storia potrebbe essere arrivata al capolinea. Almeno questo è quanto rivela Oggi, il settimanale di gossip e costume.

Gli indizi sarebbero molteplici, a partire dai social: l'ultimo post dell'ex Velina in cui la famiglia è al completo risale allo scorso 27 agosto, quando si trovavano tutti in Nevada per un viaggio. Poi scatti che ritraggono la Canalis quasi sempre in Italia e sempre più raramente negli States, dove vive a Los Angeles.

E così ecco che Oggi rilancia le voci di crisi, che per inciso si erano già alzate nel 2021, quando diversi siti di gossip parlarono già allora della fine del loro matrimonio. I due, però, avevano smentito con uno scatto di coppia che li mostrava felici, sorridenti e innamorati. E ancora, lo scorso ottobre fu il settimanale Nuovo a parlare della possibile rottura. Fino ad arrivare all'ultimo atto, ossia le indiscrezioni delle ultime ore...