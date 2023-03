Ambra Angiolini, che schiaffo ad Allegri: la sua nuova fiamma è...

09 marzo 2023 a

Ambra Angiolini ha definitivamente messo alle sue spalle la storia con Max Allegri? Dopo la relazione finita male con il tecnico della Juventus, pare che ora l'attrice abbia una nuova fiamma. Si tratterebbe di Andrea Bosca, anche se nessuna conferma è ancora arrivata dai diretti interessati. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pizzicato e fotografato i due insieme.

Nelle foto pubblicate dal magazine si vede l’attore, volto di tante fiction Rai e Mediaset, che accompagna la collega in stazione a Roma. In uno scatto in particolare i due si scambiano baci e carezze. Ambra e Andrea si sarebbero conosciuti sul set della serie tv "Protezione civile", che andrà in onda prossimamente. Dopo la lunga relazione con Francesco Renga, dalla quale sono nati i figli Jolanda e Leonardo, e la storia con Allegri che si è conclusa nel 2021, ora l’ex volto di Non è la Rai sembra aver ritrovato la serenità accanto a Bosca. Quest’ultimo, invece, in passato è stato legato all’attrice Valeria Bilello.

Lo scorso settembre la Angiolini è stata fotografata in teneri atteggiamenti con un altro attore: Francesco Scianna. Poi, però, i due hanno fatto perdere le proprie tracce. Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita sul loro flirt. Ora ci sarebbe Bosca, talentuoso attore piemontese di 42 anni. Ha recitato in "Carabinieri", "La dama velata", "I Medici", "La porta rossa", "Makari", "Made in Italy".