Aurora Ramazzotti: "Tutti i miei amici sconvolti", confessione prima del parto

Aurora Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair per raccontare la sua gravidanza, che è ormai giunta agli sgoccioli. Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti stanno per diventare nonni e Aurora non vede l’ora di regalare loro questa grande gioia. “I primi mesi non sono stati semplici - ha raccontato - e non solo per le nausee ma perché la gente mi fermava per strada e mi chiedeva di tutto”.

La Ramazzotti ha confidato di aver avuto una preferenza sul sesso del bambino: “Io d’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio”. Ormai prossima al parto, Aurora ha raccontato le emozioni che hanno caratterizzato questi nove mesi: “Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Bisogna avere rispetto per le scelte che le donne vogliono fare sul loro corpo, in tutti i sensi. C’è anche chi non vuole avere figli, e a chi non interessa”.

La Ramazzotti ha svelato anche la reazione dei suoi amici più stretti alla notizia della gravidanza: “Tutti i nostri amici erano sconvolti. La mia generazione vede la genitorialità come qualcosa che ti toglie. Forse io non sono così spaventata all’idea perché ho l’esempio di mia madre, per cui so che è possibile avere un figlio e anche una vita, so che la maternità può essere un’aggiunta non una sottrazione”.