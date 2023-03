Aurora Ramazzotti? "Sono in ansia": cosa sta succedendo

14 marzo 2023 a

Una giornata iniziata con il piede sbagliato per Tommaso Zorzi. L'ex gieffino si è confidato su Instagram, dove ha ammesso di essersi svegliato "esaurito". "Questa mattina mi sono svegliato veramente esaurito. Tra ansia ed esaurimento oggi mi aspetta una giornata veramente in salita". Cosa ci sia dietro lo stato d'animo dell'influencer non è dato sapersi, ma in diversi ricordano il legame con Aurora Ramazzotti. I due, dopo un piccolo litigio, sono tornati più amici che mai. D'altronde si conoscono da quando sono legatissimi. E proprio in queste ore la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è alle prese con la gravidanza. I tempi stringono e Zorzi potrebbe nutrire una certa agitazione.

"Prima di tornare a casa - ha continuato l'influencer -, sono entrato in un bar e la barista mi ha offerto la colazione. È stata gentilissima e mi ha detto tante cose carine perché aveva visto le mie Instagram stories precedenti. Sapeva che fossi agitato!". Zorzi lo definisce "un gesto che mi ha rincuorato, perché basta davvero poco per cambiare lo stato d'animo di una persona". Altrettanto difficile il periodo che sta attraversando l'amica.

"Le solite cose: come va, sei felice… Capisco la buona fede, però è facile diventare inopportuni. È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non è solo perché il primo trimestre è a rischio. Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne perché ti senti sbagliata", ha detto Aurora sempre più vicina al parto.