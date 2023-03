Le Iene, Guendalina Tavassi "insaziabile": dove hanno fatto sesso

17 marzo 2023 a

Una Guendalina Tavassi scatenata sotto le lenzuola. Anzi, per l'esattezza "insaziabile". Parola di Federico Perna, fidanzato della "bombastica" ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi. La romana è oggi celebre per le ospitate nei salotti televisivi del pomeriggio, per qualche disavventura piuttosto movimentata con il suo ex (con tanto di pesanti strascichi legali) e per le foto in bikini decisamente ammiccanti e provocanti su Instagram.

Mentre suo fratello, Edoardo Tavassi, è tra i grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip (e Guendalina non ha esitato a criticare pesantemente Alfonso Signorini per qualche ingiustizia suo dire subita dal ragazzo), Perna regala qualche dettaglio piccantissimo e molto, molto intimo sulla loro vita di coppia in una intervista doppia senza freni inibitori alle Iene, su Italia 1.

Il tema dell'"interrogatorio intimo" è il celebre contratto matrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che stabilisce l'obbligo di fare sesso almeno 4 volte a settimana. Acqua di rose, per Tavassi&Perna. "Quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno", azzarda Guendalina, con il partner che conferma: "Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta".