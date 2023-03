Ilary Blasi e Bastian, "troppa intimità": la foto che sconvolge Totti

Roberto Tortora 31 marzo 2023 a

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi ormai volano coltelli. L’ultimo episodio che ha fatto perdere le staffe all’ex-capitano della Roma è una foto della showgirl a passeggio, mano nella mano con sua figlia Isabel, 7 anni, che con l’altra mano tiene quella di Bastian Mueller, il nuovo compagno della Blasi. Uno scatto finito tra le pagine del settimanale Chi e che a Totti non è proprio andato giù. Un’ostentazione di intimità che ha coinvolto anche la sua terzogenita gli è apparsa come fuori luogo e inappropriata. A questo punto, l’ipotesi di un accordo sulla separazione prima dell'udienza in tribunale sembra irraggiungibile.

Come se non bastasse, pare che Bastian abbia violato un altro spazio familiare ‘sacro’: il talamo nuziale. Il tedesco, infatti, va spesso a trovare la sua nuova fidanzata nella casa dell’Eur, la villa da 1400mq dove prima viveva Totti e che ancora oggi frequenta, quando lascia l’attico di Roma Nord che condivide con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, perché gli tocca occuparsi dei figli. “Bastian non dorma nel mio letto!”, avrebbe sbottato l’ex-calciatore.

Il legale di Francesco, Antonio Conte, ha depositato una memoria difensiva da 120 pagine, preludio a una guerra giudiziaria che lo vedrà contrapposto all’altro legale dell'ex coppia di Roma, Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice televisiva. La posta in gioco è alta: non solo la villa dell’Eur, ma anche l’affidamento dei figli, oltre alle liti per le reciproche sottrazioni dei Rolex di lui e dei gioielli di lei. Per Ilary, fin qui, la soddisfazione di aver ritrovato almeno borse e scarpe che l’ex-marito le aveva nascosto. La sensazione è che tra Totti e Ilary si giochi una partita che potrebbe costar caro, più di tutti, ai figli della coppia, finiti loro malgrado nell’ennesimo vortice mediatico. E il triplice fischio è ancora molto lontano dall’essere eseguito.