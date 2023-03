Ilary Blasi, la foto che scatena il sospetto: "Dov'è Bastian...", crisi?

30 marzo 2023 a

a

a

Un dettaglio che non è sfuggito e ha subito messo i social in agitazione. Ilary Blasi senza Bastian Muller. Dopo le stories sui social, le foto, i post e il racconto minuto per minuto delle notti romane in compagnia del suo nuovo fidanzato, arriva uno strano silenzio, anzi una strana assenza. Bastian è sparuto dalle foto di Ilary Blasi. E di fatto su questo punto sono iniziate a circolare le malelingue.

Infatti la Blasi ha postato sui social alcune foto che raccontano una serata al Cirque du soleil inseme a Christian, Chanel e Isabel senza Bastian. Una serata fatta di sorrisi e di tanta allegria con mamma Ilary a prendersi cura dei propri figli che di certo, con una separazione nel mezzo, non stanno certo passando un momento positivo. Ma gli occhi dei commentatori social si sono concentrati proprio sull'assenza di Bastian.





Ilary Blasi diabolica: corna e cuoricino, la foto che fa impazzire Totti | Guarda

Dov'era? Forse è già finita la voglia di famiglia allargata? Supposizioni che però non troverebbero ancora conferme. Una cosa è certa, la causa di separazione con Totti non è ancora chiusa e accelerare i tempi su questa "nuova famiglia" con Bastian a fare il vice-pupone potrebbe creare non pochi problemi alla nuova coppia...