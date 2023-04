Eros Ramazzotti, le foto con Dalila? Si scatena la rabbia: un caso assurdo

05 aprile 2023 a

Le foto di passione di Eros Ramazzotti e la sua giovane nuova compagna Dalila Gelsomino fanno infuriare i fan di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Il cantante romano da pochissimi giorni è diventato nonno di Cesare Augusto, il nipotino che la figlia Aurora ha avuto dal compagno Goffredo Cerza. Eros però non sarebbe ancora andato a trovarlo nella clinica svizzera in cui è nato, a differenza della ex moglie Michelle onnipresente.

"Torno quando capisco cosa è successo": le strane parole di Aurora Ramazzotti





Gli hater gli hanno la mancanza: "Il tempo per il lavoro e la fidanzata lo trovi - ha scritto più d'uno su Twitter e in calce alle varie foto pubblicate da Aurora su Instagram - ma per tuo nipote no". Ramazzotti è impegnato in un tour internazionale che lo sta vedendo esibirsi in giro per l'Italia (ultima data a Firenze), ma il servizio di Chi diretto da Alfonso Signorini rischia di "complicare" la sua situazione alla luce dei più critici.





Ramazzotti infatti è stato paparazzato in compagnia della bella Dalila tra le vigne della Franciacorta, dove Eros vive da tempo. Se la ragazza è stata portata nel quasi inaccessibile "rifugio bresciano" di Erbusco sottolinea il settimanale, significa che la relazione è davvero seria. Gli scatti immortalano i due innamorati sorridenti, mano nella mano, abbracciati e infine avvinghiati nell'attimo di scambiarsi un passionale bacio in bocca. Sufficiente a far infuriare ulteriormente chi lo ha accusato di trascurare il piccolo erede appena venuto al mondo.