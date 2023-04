Aurora Ramazzotti, "battesimo lampo": chi non si è presentato

05 aprile 2023 a

Aurora Ramazzotti e tutta la sua famiglia sono al settimo cielo per la nascita del piccolo Cesare, avvenuta lo scorso 30 novembre. Stando a quanto riporta il Corriere del Ticino, la figlia di Michelle Hunziker e il compagno Goffredo Cerza hanno optato per un battesimo lampo per il loro primogenito. Pare infatti che si sia tenuto domenica 2 aprile presso la cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera.

Quindi i due genitori avrebbero deciso di far battezzare loro figlio poche ore dopo la nascita e prima ancora di lasciare la clinica dove Aurora ha partorito. Sempre il Corriere del Ticino ha riportato che la cerimonia si sarebbe tenuta in forma ristretta, nonché in maniera molto sobria. A seguire ci sarebbe stato un piccolo aperitivo, con Aurora e il neonato che sarebbero tornati in clinica per poi essere dimessi qualche ora dopo.

Al battesimo del piccolo Cesare erano presenti i parenti più stretti della coppia, a partire ovviamente da Michelle Hunziker, felicissima di essere diventata nonna ad appena 46 anni. Assente, invece, il nonno Eros Ramazzotti, che avrebbe tanto voluto essere presente ma non ha potuto a causa del lavoro, dato che è impegnato nel suo tour.