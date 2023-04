Michelle Hunziker, l'ultimo delirio: massacrata per il fritto di pesce

15 aprile 2023 a

A volte essere dei personaggi pubblici può risultare stressante. Lo sa bene Michelle Hunziker, che si è ritrovata invischiata in una polemica dai tratti surreali per aver postato un’innocente foto di un piatto di frittura di pesce. “Oggi diamo un’accelerata al metabolismo”, ha scritto la showgirl a corredo dello scatto apparentemente innocente.

La Hunziker si è goduta un aperitivo con gli amici in riva al mare e ha deciso di condividere qualcosa con i suoi fan, ma probabilmente non aveva messo in conto la polemica a sfondo “dietetico”. La sequenza dell’aperitivo con bruschette, patatine e vino e del piatto di frittura di pesce ha mandato in tilt alcuni utenti. “Ma come fai ad essere così se mangi queste cosa?”, è stata una delle domande più gettonate. Come se uno “sgarro” potesse avere qualcosa a che fare con la forma fisica smagliante che a 46 anni dimostra ancora la Hunziker.

Al di là degli haters che hanno deciso di rompere le scatole per una frittura di pesce, sono tantissimi i commenti di sana invidia. “Questa donna è nonna, ancora non ci credo”, “che nonna, bellissima e sprint”, “a te ti hanno dato un latte diverso da piccola, sennò veramente non si spiega”, sono alcuni dei tanti utenti ammaliati dalla Hunziker.