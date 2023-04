Striscia, le telecamere si accendono per errore: come beccano Gerry e la Hunziker

14 aprile 2023 a





Piccolo imprevisto su Canale 5. Come di consueto la puntata di Pomeriggio Cinque è sempre preceduta dal promo di Barbara d’Urso in cui dà le anticipazioni sugli argomenti che affronterà. Eppure nella giornata di giovedì 13 aprile c'è stato un problema tecnico in diretta. Nel momento in cui la d’Urso doveva collegarsi per parlare agli spettatori, è andato in onda per diversi secondi uno schermo nero.

Ma non solo. Poco dopo ecco che si sono accese le telecamere di Striscia La Notizia. In studio Michelle Hunziker e Gerry Scotti parlavano tra di loro del più e del meno. Una scena durata pochi secondi e che, quanto tutto si è normalizzato, ha visto la d'Urso spiegare: "Mi hanno detto prima che durante il promo credo ci sia stato un piccolo problema tecnico. Mentre parlavo è andato in onda un pezzetto di Striscia La Notizia. Non ho capito bene".

Nessun problema, "con Striscia siamo amici", ha ironizzato per poi anticipare il primo servizio: "Vi rispiego da capo cosa sta per accadere. Del resto lo faccio tutti i giorni". E così è stato. La trasmissione è stata dedicata alla presunta veggente Gisella Cardia perchè sono emersi nuovi importanti retroscena: "Forse il nuovo vescovo potrebbe essere sul punto di dichiarare che tutto ciò sarebbe un bluff. Rivelazioni choc".