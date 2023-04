Michelle Hunziker mette il lato B in mostra? "Con i soldi...": si scatena il linciaggio

12 aprile 2023 a

Uno scatto pubblicitario di Michelle Hunziker per promuovere alcuni prodotti della sua azienda Goovi non è passato inosservato sui social, per usare un eufemismo. La showgirl, appena diventata nonna a soli 46 anni, è sempre in forma smagliante e senza alcun timore nel mostrare il lato B. In questa occasione ne aveva motivo, dato che doveva pubblicizzare prodotti per combattere la cellulite.

Alcuni utenti hanno ironicamente fatto notare che per lei è fin troppo facile pubblicizzare questo tipo di articoli, dato che fin dagli esordi ha sempre mostrato di avere un fisico invidiabile. In particolare è diventato virale un commento di un utente: “Io ti adoro e per me sei la più bella del mondo. Ma non si può nascondere che oltre madre natura c'è anche papà soldo che ti permette di essere così sexy e questo è indiscutibile. La mia è sana invidia e fai bene. Detto questo ti adoro punto”.

Michelle Hunziker esagera, bikini strizzatissimo: il video da restarci secchi | Guarda

Un’altra utente ha espresso il suo punto di vista: “Non si può certo dire che il fisico non ci sia, ma per onestà intellettuale andrebbe anche detto che tutti i giorni fai la tua seduta di attività fisica, che segui una dieta bilanciata e che sicuramente c'è l'aiuto del massaggio anticellulite dopo dì che il prodotto da voi venduto...".