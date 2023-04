Elena Santarelli sbrocca contro le prof dei figli: "A tutte voi..."

27 aprile 2023 a

Essere una madre e allo stesso tempo una donna impegnata nel mondo dello spettacolo e della televisione può avere ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. Ne sa qualcosa Elena Santarelli, che a quanto pare di recente è stata accusata dagli insegnanti di non dedicare abbastanza tempo e attenzioni ai suoi figli. La showgirl ha deciso di rispondere a suo modo tramite le stories di Instagram.

La fotografia che ha pubblicato era accompagnata da una didascalia piuttosto esplicita: “A tutte le professoresse che mi dicono che non sto con i miei figli…”. La Santarelli deve essersi sentita particolarmente toccata da queste critiche, che evidentemente non sente corrispondere al vero. “I miei figli anche ieri erano con me. Ecco Greta in una piccola bottega vicino Campo Dei Fiori. Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri”, ha aggiunto la Santarelli.

In questo modo la showgirl ha cercato di dimostrare che per lei è molto importante trascorrere del tempo con i figli. Allo stesso tempo però va compreso che quanto e come sta con i figli non deve essere per forza condiviso sui social, a mo di prova. Insomma, la Santarelli ha risposto senza esitazione alle critiche delle professoresse.