Heidi Klum, le foto scandalo in lingerie: chi ha accanto

05 maggio 2023 a

Recita un vecchio adagio: tale madre, tale figlia. Retorica? Sicuramente, ma mai il detto sembra calzare a pennello come nel caso di Heidi Klum e della rampolla Leni, avuta dal suo ex Flavio Briatore. La supertop model tedesca ha oggi 49 anni, mentre la ragazza ne ha appena 19 anni. La prima, un moto delle passerelle internazionali da 30 anni, al centro di gossip e jet set. La seconda, appena maggiorenne ma già lanciatissima, a cominciare dai social.

E proprio su Instagram Heidi ha scagliato il sasso senza nascondere per nulla la mano, pubblicando alcuni scatti in anteprima della campagna promozionale realizzata per Intimissimi in coppia: mamma e figlia, coperte da sensualissimi e striminziti completi di lingerie. Dagospia, pubblicando qualche foto dal backstage del set fotografico, riferisce di "una tempesta di polemiche" scatenata dagli scatti quasi a luci rosse. "Le due donne bombastiche hanno posato per l’ultima campagna di Intimissimi, scatenando le reazioni dei soliti bacchettoni che si sono indignati bollando le foto come "strane" e "inquietanti", scrive il sito di gossip fondato e diretto da Roberto D'Agostino.

Al di là dei commenti più velenosi e maliziosi, è Heidi Klum a conquistare tutti con le sue forme prodigiose che sfidano tempo che passa e le leggi della gravità che valgono per tutte e tutti, o quasi. Tuttavia, di fronte agli insulti degli hater, ha pensato bene di chiudere i commenti al proprio post. "Sono complessivamente soddisfatta della campagna - è stato il laconico, placido commento della bellissima figlia Lenì - e ho trascorso una giornata fantastica con mia madre".