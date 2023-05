Victoria Beckham? Ridotta così: "Cosa devo fare appena sveglia"

25 maggio 2023 a

a

a

Tempo di confessioni per Victoria Beckham. La moglie del noto calciatore, David Beckham, si racconta come mai fatto prima. E lo fa in occasione di un’intervista al Sunday Times. Qui l’ex Spice Girls ha detto di accettarsi e di piacersi ora che non è più una ragazzina. Ma una cosa che non rifarebbe c’è: ossia rovinarsi le sopracciglia depilandole troppo, come ha fatto negli anni duemila seguendo la moda: “Nel corso degli anni le mie sopracciglia sono state così depilate che se mi vedessi senza saresti inorridito. David non mi ha mai visto senza le mie sopracciglia. Sono la prima cosa che faccio appena sveglia".

Re Carlo umiliato: chi ha ignorato il suo compleanno

Sopracciglia a parte, Victoria oggi si accetta così com’è. “Mi sento a mio agio con quello che sono, accetto il mio aspetto, traggo il meglio da ciò che ho – ribadisce -. Mi sento professionalmente e personalmente realizzata. Mi piace come ci si sente ad essere più grandi”.

Video su questo argomento Victoria Beckham, il segreto della sua bellezza? La dieta dei pugni: ogni giorno...

Insomma, lady Beckham non guarda al passato: "Non vorrei avere di nuovo 25 anni. Ero il tipo di ragazza che si guardava allo specchio e vedeva solo cose da migliorare, anche ciò che andava bene. Sono sempre stata piuttosto dura con me stessa, ma per questo ho anche sempre cercato di essere la versione migliore di me stessa".