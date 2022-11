Re Carlo umiliato: chi ha ignorato il suo compleanno

14 novembre 2022 a

a

a

I tempi sono radicalmente cambiati per la monarchia inglese. D’altronde ne erano pienamente consapevoli in primis i membri della famiglia reale che tutto sarebbe profondamente cambiato dopo la morte della regina Elisabetta. Quest’ultima era un’icona mondiale che aveva superato diverse epoche ed era amatissima non solo dai suoi sudditi, ma da milioni di persone anche negli altri Paesi.

Lancia uova a Re Carlo? L'aggressore fa una fine orribile: immagini forti | Video

Di conseguenza sorprende ma fino a un certo punto che il compleanno del nuovo sovrano sia passato in sordina. Re Carlo compie infatti oggi, lunedì 14 novembre, 74 anni: nessuno ha pensato di fargli gli auguri, soprattutto tra i vip britannici che invece erano sempre stati molto attenti alla ricorrenza riguardante la regina Elisabetta. D’altronde la defunta sovrana ha regnato per 70 anni, non poteva di certo passare inosservata, in particolare negli ultimi anni della sua vita. È naturale che il popolo britannico adesso faccia fatica ad “affezionarsi” al nuovo re.

Assalto a Re Carlo: paura in strada, con cosa viene colpito | Video

Il quale tra l’altro è già avanti con l’età: molti sudditi avrebbero preferito che la corona finisse sulla testa di un giovane come William, figlio di Carlo. Ai tabloid britannici non è sfuggito il fatto che nessuna celebrità abbia fatto gli auguri al nuovo re: da Lewis Hamilton a Elton John, passando per David Beckham, nessun vip si è ricordato del compleanno di Carlo sui social.