Damiano David, la nuova fiamma? "Una star dell'hard": foto da censura

20 giugno 2023 a

Damiano David ha una nuova fiamma. Il frontman dei Maneskin, dopo aver ufficializzato la fine della storia con Giorgia Soleri, avrebbe intrapreso una nuova relazione. E non si tratterebbe di Martina Taglienti, la ragazza immortalata mentre si scambia un appassionato bacio proprio con il cantante. La fortunata, infatti, sarebbe Jessie Andrews. Secondo il profilo Instagram "Very Inutil People", che ha pubblicato una segnalazione ricevuta e due fotografie messe a confronto, "pare, e sottolineo pare, che Damiano David si stia frequentando con l'ex pornostar Jessie Andrews, ora imprenditrice (apparsa anche in Euphoria). Sembra che oggi abbiano postato dalla stessa camera di un hotel in Italia".

"Com'era la nostra relazione, ora parlo io": Damiano? Giorgia Soleri rompe il silenzio

La pagina social ha analizzato attentamente gli scatti. Risultato? "L'indizio decisivo che si tratti della stessa camera dovrebbe essere la borsa rossa che si vede dietro Jessie Andrews più la nuova canotta di Damiano. È una supposizione di chi mi ha segnalato questa cosa".

Intanto rumors sempre più incessanti prendono di mira anche la Soleri. Secondo Novella 2000 l'attivista pare abbia da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Motivo per cui non sarebbe stato Damiano a lasciare la giovane. Forse la loro storia era davvero aperta come ammesso dalla stessa Giorgia.