Giorgia Soleri, la figuraccia: "Continua evoluzione", come si scusa per gli insulti al Cav morto

13 giugno 2023 a

a

a

Giorgia Soleri torna sui suoi passi. Dopo aver attaccato Silvio Berlusconi, poche ore dopo l'annuncio della sua morte, con una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram e soprattutto, dopo aver ricevuto una marea di insulti e critiche, la ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin, rimuove tutti i post e chiede scusa: "Ci ho sempre tenuto, su questo spazio, a prendere una posizione sulla base dei miei ideali e dei miei valori, anche quando poteva risultare divisivo o scomodo", ha scritto Giorgia Soleri. "Quello che ho pubblicato in merito a quanto accaduto non fa eccezione. Nonostante questo, visto il momento, riconosco di essere stata indelicata e offensiva".

La porcheria di Piero Pelù sulla morte di Berlusconi: ecco che foto pubblica | Guarda

"L’uomo che ha distrutto il paese", aveva scritto la Soleri copiando e incollando l'agenzia "Infosubmarine". "Sento già riecheggiare: 'Ma ha fatto anche cose buone'”, aveva aggiunto. E ora questa ammissione non si sa quanto sincera ma sicuramente doverosa: "Rispetto profondamente il sentimento di dolore e mi scuso con la famiglia e con chiunque sia stato turbato dalle parole che ho condiviso. Per questo motivo ho preferito cancellare le storie diverse ore fa e fare un passo indietro. Sono in continua evoluzione: da oggi lavorerò con un'attenzione ancora maggiore alle esperienze e alla sensibilità di tutti. Sperando nella vostra comprensione", firmato "G.". Meglio tardi che mai.