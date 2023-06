Cecchi Paone si sposa, "chi sarà la mia testimone": la scelta a sorpresa

23 giugno 2023 a

Alessandro Cecchi Paone si sposa col suo compagno, Simone Antolini. A confermarlo è stato lui stesso in un'intervista al settimanale Mio. Il matrimonio però non verrà celebrato in Italia ma all'estero: le opzioni sul tavolo sarebbero due, o l’America, in città come Miami o New York, o la Spagna. "Non abbiamo ancora deciso il posto esatto - ha spiegato -. Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze". L'ex moglie di Paone è Cristina Navarro, che ha origini spagnole.

La scelta di sposarsi all'estero sarebbe collegata alla delicata questione dell’adozione di Melissa, la figlia che Antolini ha avuto da una precedente relazione. A tal proposito il giornalista ha spiegato che è più facile riuscire a venire a capo della situazione sposandosi fuori dall'Italia. "Io e lui stiamo insieme da più di un anno e Melissa mi chiama già zio. Ci siamo messi insieme a inizio 2022. Mi piacerebbe adottare la piccola e darle stabilità. Perché ciò accada serve sposarsi e qui in Italia come tu sai non è possibile. Tutto perché non siamo un uomo e una donna", ha dichiarato Cecchi Paone. Che infine ha rivelato di essere stato lui a fare la proposta: "Sono stato io, lo ammetto".