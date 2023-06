Re Carlo sta male? Ore d'ansia: quel gesto della duchessa Sophie

27 giugno 2023 a

Re Carlo sotto la lente di ingrandimento. Durante il secondo giorno del Royal Ascot 2023, Judi James ha passato a setaccio l'interazione tra Carlo III e la duchessa di Edimburgo, Sophie. Per l'esperta di linguaggio del corpo un gesto della duchessa verso il re ha suggerito dei segnali di preoccupazione. Più in particolare, dietro agli "accenni di preoccupazione e sostegno", il tocco di Sophie sul braccio di Carlo.

Quest'ultimo sarebbe stato un modo per attirare la sua attenzione, "un gesto gentile". E ancora: la vicinanza fisica tra i due durante la conversazione indicava un legame profondo. Ma non sembra finire qui. Sophie avrebbe anche messo la mano davanti alla bocca per sussurrare a Carlo, un gesto che rifletteva una connessione intima. I due sarebbero affiatatissimi. Per l'esperta le donne di Buckingham Palace sarebbero molto vicine al re, per supportarlo.

Intanto una battuta feroce di Carlo III sta scuotendo il Regno Unito. La coppia reale è stata pizzicata mentre parlava tra loro. La regina, che è zoppicante, avrebbe detto al re: "Non andartene, sai che non posso camminare da sola". Ma lui l'avrebbe gelata: "Oh my God" (oh mio Dio, ndr). Una replica non piaciuta agli inglesi.