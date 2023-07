Harry e Meghan, "una strana assenza": sospetto dietro la coppia

04 luglio 2023 a

Jack Mann si è sposato. L'uomo d'affari, nonché il "vero" testimone di nozze di Meghan Markle e il principe Harry ha detto "sì" alla sua neo moglie. Fin qui nulla di strano, se non fosse che non è passata inosservata l'assenza dei duchi di Sussex. Secondo i tabloid inglesi, infatti, il duca e la duchessa non erano al matrimonio dell'uomo d'affari.

Il motivo è un mistero, ma il Daily Mail ha riportato che c'è stata una "grande delusione" per la "non partecipazione" della coppia. Già in passato il principe Harry ha ammesso nella sua autobiografia Spare di aver litigato con alcuni dei suoi vecchi amici dopo aver attaccato la famiglia reale in televisione. Che tra questi ci sia anche Mann? L'uomo era molto legato ad Harry. Non a caso è apparso nella foto della "banda di fratelli", scattata al Castello di Windsor la notte del matrimonio del principe Harry.

Come il duca di Sussex, anche Jack ha prestato servizio in Iraq e in Afghanistan. Non solo, perché i due hanno anche giocato a polo insieme. Jack Mann, 40enne, si è sposato con l'osteopata Isabella Clark nella chiesa di San Pietro a Stutton, Suffolk. Ma chi è l'uomo d'affari? Mann è il figlio di niente di meno di Simon Mann, un ufficiale della Sas diventato mercenario. L'uomo è stato incarcerato per cinque anni perché ha tentato di rovesciare il governo della Guinea Equatoriale nel 2004.