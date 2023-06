Harry e Meghan, ultimo sfregio ai Windsor: che cognome hanno scelto

24 giugno 2023 a

L'ultimo sfregio del principe Harry e Meghan Markle alla famiglia reale è cambiare cognome. I duchi di Sussex infatti avrebbero intenzione di abbandonare il cognome Windsor per chiamarsi Spencer, come Lady Diana. Secondo quanto ha dichiarato in una intervistal il royal watcher inglese Tom Bower, infatti, i due hanno già discusso la questione e le conseguenze con le autorità britanniche.

Insomma, dopo l'uscita dell'autobiografia del secondogenito di Re Carlo III, Spare, che è un vero e proprio attacco alla famiglia reale, la coppia potrebbe far scoppiare l'ennesimo polverone. Cambiando il cognome e adottare quello della madre di lui, Harry e Meghan segnerebbero ancora di più la distanza dalla famiglia.

Del resto, ha osservato Tom Bower, essere considerata la nuova Lady Diana "è sempre stato l’obiettivo principale di Meghan Markle". "Diana è sempre stata la sua passione, oltre a essere un’ossessione per Harry. E considerato il silenzio degli ultimi tempi a Montecito, è chiaro che i Sussex si stanno preparando per qualcosa di grosso", ha sottolineato l'esperto della famiglia reale.

Questa scelta sarebbe anche uno sfregio alla memoria della regina Elisabetta. La royal family ha adottato il cognome Windsor nel 1917, durante il regno di Giorgio V (nonno di Elisabetta).

Intanto continuano a girare le indiscrezioni su un imminente divorzio.