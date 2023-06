Harry e Meghan, "hanno prodotto un flop: loro stessi". Fine corsa: chi li umilia

27 giugno 2023 a

Non è un buon periodo per il principe Harry e la moglie Meghan Markle. "Harry e Meghan hanno prodotto un flop a Hollywood: loro stessi", è il pesantissimo titolo del Wall Street Journal che dedica ai duchi Sussex un lungo articolo sul loro fallimento totale come produttori con la loro startup Archewell. Sia Spotify che Netflix, infatti, si sono liberati di loro. In particolare, Spotify li ha licenziati dopo solo dodici puntate del podcast Archetypes perché incapaci e incompetenti. Pare infatti che Harry e Meghan anche se hanno delle buone idee poi non riescono a realizzarle perché non hanno dei progetti concreti.

Per esempio, la coppia voleva fare uno show sulla disinformazione. I responsabili della piattaforma hanno quindi chiesto loro qualcosa di più concreto, se sarebbe stato un film o una serie, se loro sarebbero apparsi, chi lo avrebbe presentato, eccetera. Ma né Meghan né Harry hanno saputo dare delle risposte.

Insomma, a parte parlare di sé i due hanno collezionato solo dei grandi flop. Secondo il Wall Street Journal Netflix non rinnoverà loro il contratto quando scadrà nel 2025. La piattaforma ha già bocciato due proposte per una docu-serie e ha cancellato Pearl, la serie animata di Meghan. Il secondo documentari, Live to lead, non è arrivato nella top 10. Le altre proposte erano state scopiazzate da show già andati in onda.