Trisha Schwarz, "come guadagno 15mila euro al mese": test vietati ai minori

Si chiama Trisha Schwarz, è una madre single e, per poter accudire al meglio i suoi due figli, spendeva tutto il giorno al lavoro. Faceva la personal trainer e la coach per la perdita del peso, in precedenza fu infermiera in una casa di riposo.

Ma, oggi, ha cambiato vita. Il tutto grazie a OnlyFans, la piattaforma per soli adulti. E racconta: "Non avevo mai il tempo di dedicare qualche ora ai miei tesori e così ho tentato la sorte aprendo un canale su OnlyFans". Il punto è che, stando a Trisha, l'azzardo ha pagato.

Dopo essersi trasferita a Brisbane, in Australia, ha deciso di intraprendere la peculiare carriera di "collaudatrice" di sex-toys, il tutto ovviamente su OnlyFans. E i suoi video hanno iniziato a spopolare. La vicenda viene riportata dal Daily Mail: ora Trisha ha più di 100mila fan su Instagram e guadagna oltre 15mila euro al mese.

"Tutti mi dicevano che non avrei mai avuto successo, visto che sono una donna single madre di due bambini, ma si sbagliavano di grosso", ha raccontato. "Oltre a guadagnare molto bene, mi reputo una donna che può abbattere il tabù dell'autoerotismo femminile.

Voglio che sempre più donne capiscano che il piacere personale è una cosa del tutto naturale e che serve per entrare in contatto con il proprio corpo", racconta Trisha. Insomma, a lei sulla piattaforma per soli adulti pare essere andata bene. Ma la sua storia, nel panorama di OnlyFans, resta una rarità.