Melissa Satta e Berrettini, ormone impazzito in spiaggia: sorpresi così

Più uniti che mai Matteo Berrettini e Melissa Satta stanno trascorrendo una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda. Qui vengono pizzicati mentre si godono una giornata al sole tra bagni e gite in barca. Per una breve sosta i due hanno un angolino romantico, riservato, sul mare, raggiungibile solo con la barca dove pranzano e si scambiano bollenti effusioni. A fotografarli ci pensa il settimanale Chi.

Intanto per il tennista sono gli ultimi giorni di relax. Berrettini è atteso in America. Fino al 13 agosto ci sarà a Toronto il Canadian Open, poi sarà la volta di Cincinnati. Non solo, perché successivamente parteciperà agli Us Open a New York dove qualche anno fa era arrivato in semifinale. E c’è da scommettere che Melissa sarà lì al suo fianco a fare il tifo per il campione.

Qualche tempo fa alcune fonti riportavano a DiPiù alcuni rumors sulla coppia: "Qui da noi si dice che una proposta di nozze potrebbe arrivare presto e sarebbe bellissimo, dopo tutto quello che hanno passato, vedere Matteo e Melissa all'altare". Per la showgirl sarebbe il secondo matrimonio, dopo che dal 2016 al 2020 è stata sposata con il calciatore Kevin-Prince Boateng dal quale ha avuto il piccolo Maddox.