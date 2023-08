Ilary Blasi, un altro disastro sentimentale? Le foto a Porto Cervo (e il sospetto)

05 agosto 2023 a

Dov'è finito Bastian Muller? Del compagno di Ilary Blasi da qualche tempo non c'è traccia. E ora la conduttrice de L'isola dei famosi è volata in Sardegna, in Costa Smeralda per trascorrere una vacanza con la sua amica Michelle Hunziker. A Porto Cervo le due amiche se la stanno letteralmente spassando tra gite in barca, serate in discoteca e look davvero sensuali. Come rivelano poi alcune stories pubblicate sui loro profili Instagram, Ilary e Michelle hanno trascorso la serata di ieri 4 agosto al Billionaire, il locale esclusivo di Flavio Briatore a Porto Cervo.

La Hunziker e Ilary Blasi hanno bevuto vino bianco e cenato al Billionaire, appunto, tra ballerini ed esibizioni, e si sono divertite tantissimo.

La conduttrice de L'Isola dei Famosi indossava una specie di camiciona larga e sbottonata per mostrare un reggiseno tutto dorato e delle scarpe bianche con un tacco a dir poco vertiginoso che esaltava le sue lunghe gambe. Anche la Hunziker era molto sexy con un abitino giallo lime con collo all’americana che lasciava le spalle nude. Certo i fan della Blasi hanno subito notato una pesantissima assenta. Quella del compagno di Ilary Bastian Muller: "Dov'è? La storia è già al capolinea?". Chissà...