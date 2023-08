Jeff Bezos, roba da bollino rosso a Capri: con la sua donna in barca...

05 agosto 2023 a

a

a

Scoppia la passione al largo di Capri tra Jeff Bezos, 59 anni, e Lauren Sánchez, 53, a bordo del Koru, il veliero a tre alberi su cui i due sono in crociera nel Mediterraneo. Come mostra questo servizio pubblicato su Chi, "lui la bacia con passione, mentre lei avvinghia con le gambe il corpo del suo uomo"

La coppia, dopo le Baleari è stata nel Sud della Francia, a Cannes e Saint-Tropez, ma anche a Portofino e in Sardegna. Una vera e propria "crociera d’amore" nel mar Mediterraneo che Mr. Amazon "sta regalando alla promessa sposa, l’ex giornalista e conduttrice tv Lauren Sánchez" e "non poteva di certo mancare l’incantevole Capri". Nei giorni scorsi "gli abitanti e i villeggianti dell’isola dei Faraglioni hanno visto arrivare in rada la lussuosissima flotta del miliardario americano, composta dal Koru, il gigantesco veliero a tre alberi, lungo 127 metri, costato 500 milioni di dollari".

La coppia in attesa degli ospiti si è lasciata andare a momenti di passione e di tenerezza Poi di nuovo soli, è riesplosa. "Mentre il sole volgeva al tramonto, lui ha ripreso a baciare la compagna, semi sdraiata su un divanetto del Koru, e lei – senza più remore – ha avvinghiato le gambe al corpo del suo uomo, dando l’avvio a una focosa danza d’amore".