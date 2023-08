Ilary Blasi e Totti? "Cafoni che ostentano il lusso": la vip scatenata

08 agosto 2023 a

Continua a tenere banco il caso di Ilary Blasi e Francesco Totti. La fine del loro matrimonio ha destato parecchio clamore e non è ancora una vicenda chiusa. Anzi, non sono esclusi colpi ad effetto, con Totti che è pronto a far emergere nomi e messaggi dei presunti flirt che la Blasi avrebbe intrattenuto quando era ancora sposata con l’ex calciatore.

Nel frattempo dal passato è spuntata Flavia Vento. Premesso che non si tratta del personaggio più attendibile del mondo, per usare un eufemismo, la Vento ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha attaccato Totti e la Blasi: “Ostentano il lusso. È da cafoni mostrare le marche, e poi le donne che pensano solo allo shopping si annoiano da morire”. Inoltre l’ex gieffina ha offerto loro un consiglio di vita: studiare il buddismo ed elevarsi staccandosi dai beni materiali.

E pensare che un tempo la Vento sbandierava ovunque il suo nome in relazione a quello di Totti: si vociferava che avesse avuto una sorta di flirt con l’ex capitano giallorosso prima che quest’ultimo sposasse proprio la Blasi. Adesso la Vento fa sapere che Totti “non mi piace più”, anche se gli augura felicità con Noemi Bocchi, la sua nuova compagna.