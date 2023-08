Melissa Satta? Il lato B, così: le foto mandano che mandano in tilt

12 agosto 2023 a

Continua la vacanza di Melissa Satta in Costa Smeralda. La presentatrice di Sky Sport si concede qualche giorno di relax nel mare della Sardegna e regala foto da urlo, rigorosamente in bikini. Tanti i complimenti per il lato B piovuti sotto il suo profilo Instagram.

Intanto per lei si tratta di un periodo roseo, la relazione con Matteo Berrettini va a gonfie vele. Qualche tempo fa però l'ex velina di Striscia la Notizia ha dovuto rispondere per le rime agli haters. Ad ogni risultato negativo del 27enne giocatore romano, infatti, giù una valanga di insulti e accuse nei confronti della showgirl.

"Io vengo attaccata per la mia storia personale, per la storia sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che ogni giorno vengono bullizzate per tantissimi altri motivi. Penso che nel 2023 non debba più esistere né questo tipo di bullismo né questo tipo di sessismo. Tanti anni fa ho scelto ed accettato di essere un personaggio pubblico, accetto qualsiasi cosa comporti essere un personaggio pubblico, sono contenta di raccontarmi sui social media, di raccontarvi del mio lavoro, del mio ruolo anche di mamma, di donna, ma comunque amo tenere un po' di cose per me", è stata la premessa prima di passare al dunque. "Veramente nel 2023 dobbiamo puntare il dito contro una donna perché il proprio compagno vive un momento un po' più difficile nel proprio lavoro? E se fosse stata la donna a vivere un momento lavorativo difficile l'uomo sarebbe stato colpevolizzato in questa maniera?".