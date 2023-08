Fabrizio Corona, fuga in moto: "Chi è quella bionda", gossip terremoto

21 agosto 2023 a

a

a

Mentre Fabrizio Corona si mostra su Instagram con la sua fidanzata Sara Barbieri, Dagospia lancia una voce sulla sua vita privata: "Dalla Costa Smeralda, più precisamente da Morto Cervo, ci giunge notizia di un prossimo evento che destabilizzerà ancor di più le cellule cerebrali del generale Vannacci". Secondo Dago, l'ex re dei paparazzi avrebbe chiesto la mano del dermatologo Giacomo Urtis, "con tanto di promessa matrimoniale in agenda il prossimo anno", si legge sul portale di Roberto D'Agostino.

Fabrizio Corona in moto con la bionda? Non proprio: una spiazzante sorpresa | Guarda

“Me l’ha chiesto oggi”, avrebbe detto Urtis a Dagospia. Poi, alla domanda se si tratti di vero amore, il chirurgo plastico avrebbe risposto: “Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business…”. Alla fine, Dago gli avrebbe chiesto una prova di questa storia. E Urtis - si legge sul portale - "ci manda un video via whatsapp di lei attaccata come una cozza a Furbizio Corona che vroom! vroom! sgommano in sella a una moto gridando 'Amore mioooo!', felici e contenti verso un futuro 'oggi queer, domani scoop'". Lo stesso video pubblicato anche da Corona su Instagram.

Nei giorni scorsi, invece, Urtis ha denunciato di esser stato aggredito da una donna durante una serata in una discoteca della Costa Smeralda, in Sardegna. Secondo il celebre chirurgo dei vip, la lite sarebbe cominciata come una discussione e solo in un secondo momento sarebbe degenerata per motivi di gelosia. A scatenare la furia della donna sarebbe stata la vicinanza tra Urtis e l'uomo con cui lei sarebbe arrivata nel locale.